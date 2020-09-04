В Киеве у учителей из двух школ обнаружили коронавирус. Эти учебные заведения перевели на дистанционное обучение.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 4 сентября сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным киевского градоначальника, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов, в которых обнаружили инфицированных учеников.

"На сегодняшний день две столичных школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов, - из-за заболевания учеников коронавирусом. Также, временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах", - сказал Кличко.

Мэр обратился к родителям с просьбой не отправлять в школу или садик ребенка, если у него есть симптомы ОРВИ.

По словам Кличко, город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях. Так все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Ученикам и учителям перед началом уроков измеряют температуру.

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ до 40 млн грн. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30млн грн", - заявил Виталий Кличко.

Кличко о школах - с 06:00

Напомним, в Киеве за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 319 человек.

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