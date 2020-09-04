Прокуратура Киева вместе со следователями ГБР и полиции задержали сотрудника следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева, который сбывал наркотические средства и психотропные препараты.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу, 4 сентября, в Facebook.

Отмечается, что во время досубеного расследования правоохранителям удалось задокументировать 3 факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".

В четверг, 3 cентября 2020 г., после очередного сбыта наркотического средства лицу, который действовал под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали "на горячем" и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое со слов самого задержанного является наркотическим средством - кокаином. За указанное наркотическое средство инспектор получил 70 тыс. гривен.

В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и свыше 1 тыс. боеприпасов. Изъятые вещества и другие вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.

В данный момент мужчине сообщили о подозрении. В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Продолжаются мероприятия, направленные на установление источника происхождения наркотических средств, оружия и боеприпасов.

В то же время, по данным источников издания "Detective-Info", речь идет об инспекторе Соломенского управления полиции Киева Михаиле Кавуне. Инспектора следственного отдела районного отделения полиции обвиняют в налаживании канала продаж наркотиков, которые правоохранитель получал как вещественные доказательства по другим уголовным производством.

Правоохранители, как утверждает источник, считают, что Кавун действовал по предварительному сговору с работником сектора логистики и материального обеспечения Печерского управления полиции, сержантом Константином Поповым. Последний якобы выносил из комнаты вещественных доказательств наркотические средства, которые в дальнейшем сбывал Кавун.

Задержание Кавуна "на горячем" с двумя пачками денежных средств произошло в Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады.

Напомним, ранее жители Бородянки поймали сотрудника Генеральной прокуратуры на сбыте метадона.

Также сообщалось, что чиновник ГФС наладил сбыт сильнодействующих лекарств в историческом центре Киева.