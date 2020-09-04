Народные депутаты от "Европейской солидарности" обнародовали записи разговоров сотрудников украинских спецслужб с "вагнеровцами", которые были задержаны под Минском накануне президентских выборов в Беларуси. Исходя из этих "пленок" нардепы считают, что спецоперация по экстрадиции "вагнеровцев" в Украину провалилась по вине окружения президента Владимира Зеленского, которое якобы "слило" информацию заинтересованным сторонам.

Об этом сегодня депутаты от "Евросолидарности" заявили на брифинге в Раде.

От имени фракции "Европейская солидарность" они потребовали немедленно создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

"Мы требуем немедленно создать ВСК. Прямо сейчас поставьте это на голосование. Создайте временную следственную комиссию, чтобы родственники (погибших от рук "вагнеровцев" - Ред.) могли узнать правду. Если нет, то эти документы будут немедленно обнародованы", - заявил нардеп Владимир Арьев.

Арьев отметил, что Офис президента Украины опровергал участие украинских спецслужб в операции по экстрадиции "вагнеровцев" в Украину. По мнению политика, представители ОП врали.

"У нас есть неопровержимые доказательства того, что это действительно была спецоперация украинских спецслужб", - сказал Арьев, после чего продемонстрировал ряд записей разговоров, по его словам, сотрудников СБУ и "вагнеровцев".

Из них следовало, что сбушники "вытягивают" из "вагнеровцев" информацию про то, как они воевали на Донбассе. Из разговора можно сделать вывод, что они причастны к сбитию ИЛ-76 под Луганском в июне 2014 года.

Также Арьев продемонстрировал распечатку электронных билетов вагнеровцев по маршруту Минск-Стамбул.

Данную информацию анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Депутаты от Евросолидарности провели брифинг, на котором обнародовали записи разговоров сбушников с вагнеровцами, что, по мнению депутатов, подтверждает обвинения в адрес Зеленского и его окружения.

Но, на самом деле, записи это не подтверждают.

Но они подтверждают то, что украинские спецслужбы были причастны к заманиванию вагнеровцев в Минск.

Согласно версии, которая уже является почти официальной в РФ, граждан России заманили в Минск обманом в рамках спецоперации украинских и американских спецслужб, а потом сдали белорусским спецслужбам, чтобы поссорить Минск и Москву, а потом ещё и получить вагнеровцев от Бацьки в порядке экстрадиции.

Эту версию (которая, судя по всему не очень далека от действительности) и взяли за основу депутаты от Порошенко, а также Юрий Бутусов. Но только додумали к ней своё окончание с целью дискредитации Зеленского. Якобы вагнеровцев не планировали сдавать белорусам. Из хотели отправить самолётом из Минска, а затем его хитростью посадить в Киеве и взять всю группу.

Эта версия (в ее бутусовско-порошенковской интерпретации), как уже неоднократно писала "Страна", содержит в себе серьёзные нестыковки. Но, тем не менее, россиянам крайне полезна, так как позволяет им легализовать в международном масштабе свою базовую версию.

Особенно с учётом того, что Бутусов прямым текстом пишет об участии в операции американских спецслужб, подтверждая заявление Путина.

И это, кстати, очень показательный момент: националисты и адепты "партии войны" с радостью готовы двигаться в фарватере российской информационной повестки если это помогает в решении их конъюнктурных внутриполитических задач. Вот такие у нас "патриоты", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 наемника. Тогда белорусские власти утверждали, что боевики работали на ЧВК "Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 наемников, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев.