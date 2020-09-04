Украинская шестилетняя девочка Адель поразила всех высказыванием о жизни после школы и стала "звездой" соцсетей. Жизнерадостность первоклассницы в одной из школ Трускавца рассмешила украинцев.

Соответствующее публикует на своей странице в Facebook Дмитрий Войналович.

Так, Адель на школьной линейке по случаю первого звонка во вторник, 1 сентября, рассказала местной журналистке, что очень рада пойти в первый класс.

"Я иду в первый класс. Меня зовут Адель и мне шесть лет. И я очень рада!" - улыбается девочка. После чего у Адель спросили, почему же она хочет пойти в школу, на что девочка ответила очень неожиданно.

"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом - институт, и так на работу, и потом умрем", - с улыбкой на лице сказала девочка, махнув рукой.

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