В Умани выявили коронавирус у шестерых приезжих хасидов
В Умани у шестерых хасидов выявили коронавирус в результате ПЦР-тестирования, которое приезжие паломники проходят в частных клиниках города за свой счет.
Об этом сообщил мэр Александр Цебрий, передает PavlovskyNews.
"На сегодняшний день, насколько мне известно у шести паломников выявлен коронавирус и далее уже работают медики, согласно своему протоколу", - заявил градоначальник.
По его словам, в местной больнице есть только 14 мест для больных Covid-19, а с таким диагнозом госпитализированы уже 18 человек. То есть для размещения зараженных пришлось искать дополнительные возможности.
Также Александр Цебрий отметил, что сейчас все принимаемые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем.
Ранее "Страна" писала о том, что хасиды согласились следовать антикарантинным правилам Украины, но назвали антизаконным решение горсовета Умани.
Также мы сообщали, что чиновники решили, как хасиды будут праздновать Рош ха-Шана в Умани в условиях эпидемии коронавируса.