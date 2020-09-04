В Умани у шестерых хасидов выявили коронавирус в результате ПЦР-тестирования, которое приезжие паломники проходят в частных клиниках города за свой счет.

Об этом сообщил мэр Александр Цебрий, передает PavlovskyNews.

"На сегодняшний день, насколько мне известно у шести паломников выявлен коронавирус и далее уже работают медики, согласно своему протоколу", - заявил градоначальник.

По его словам, в местной больнице есть только 14 мест для больных Covid-19, а с таким диагнозом госпитализированы уже 18 человек. То есть для размещения зараженных пришлось искать дополнительные возможности.

Также Александр Цебрий отметил, что сейчас все принимаемые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем.

Ранее "Страна" писала о том, что хасиды согласились следовать антикарантинным правилам Украины, но назвали антизаконным решение горсовета Умани.

Также мы сообщали, что чиновники решили, как хасиды будут праздновать Рош ха-Шана в Умани в условиях эпидемии коронавируса.