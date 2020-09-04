На заседании в пятницу, 4 сентября, Верховная Рада поддержала создание в Украине Государственного аграрного реестра. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовал 271 нардеп.

Законопроект №3295 о внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы в случае принятия упросит процедуру получения фермерами дотаций.

"Этот законопроект о двух блоках вопросов. Первое, процедура получения дотаций в действующем законодательстве требует от субъекта сельскохозяйственной деятельности, который хочет ее получить, много действий, связанных с получением справок и др. С февраля этого года в части областей Украины осуществляется пилотный проект, где это делается автоматически через аграрный реестр, которому, в соответствии с этим законом, будет предоставлен статус официального. Таким образ будет упрощено получение информации для всех фермеров, которые подаются на дотации", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

В одном реестре будут содержатся данные Государственного земельного кадастра, Государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей, Реестра вещных прав на недвижимое имущество, Реестра животных.

Кроме того, документ предполагает расширение сферы агродеятельности, представители которой могут претендовать на дотации.

Напомним, Кабмин снова намерен возродить Минагропром и санэпидемстанции в Украине.

Также мы писали, что Раде предлагают снизить НДС с 20% до 14% для аграрного сектора.