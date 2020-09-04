На заседании в пятницу, 4 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который предполагает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

За документ проголосовали 268 нардепов при необходимых 226 голосах, передает "Судебно-юридическая газета".

Согласно законопроекту, предлагается ввести новую категорию участников дорожного движения - "пользователи персонального легкого электротранспорта" (к которым относятся лица, передвигающиеся с использованием одно, двух- или трехколесного механического транспортного средства, которое приводится в движение с помощью электрического двигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями), а также определить их права и обязанности.

Так, лица, управляющие персональным легким электротранспортом, получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия - по краю проездной части дороги, улицы или обочине.

При этом, они будут обязаны:

использовать технически исправный и надлежащим образом оборудованный персональный легкий электротранспорт;

двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств;

при возможности оборудовать свой электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.

Кроме того, во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги иметь включенную фару и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, не перевозить пассажиров, если их перевозка прямо не предусмотрена конструктивным решением производителя, не пользоваться во время движения средствами связи (держа их в руке).

Также будет запрещено управление персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции.

Законопроект также предлагает:

запретить велосипедистам пользоваться средствами связи в движении;

обязать их в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, или во время движения за пределами населенного пункта, выделить себя при помощи светоотражающих элементов;

а также запретить ездить в состоянии всех видов опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции.

Напомним, недавно в Дрогобыче водитель дважды переехал девочку, которая каталась на самокате.

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