Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Риффмастер Антоненко радикально сменил имидж и на первом заседании суда, где дело будет рассматриваться по существу, предстал в новом образе.

Подсудимый изменил своей обычной брутальности и, вероятно, решил быть элегантным. Сегодня он предстал перед судьями в очках, в светлой рубашке, приталенном пиджаке, но остался верен джинсам. Также исчезла борода, уступив место небритости. Руки Андрея Антоненко были спрятаны в черные защитные перчатки, но при этом маску он проигнорировал. Кроме того, создается впечатление, что он похудел.

Стоит отметить, что новый образ подсудимого музыканта удивил даже его соратников.

Любопытно, что на предыдущих заседаниях суда, да и жизни до того, как он стал фигурантом уголовного дела, Андрей Антоненко выглядел совершенно иначе.

Фото: facebook.com

Фото: karabas.live

Напомним, сегодня может стать известно, есть ли против обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета прямые улики. Раньше таковых следствие не предъявляло, а в публичном порядке разглашало только косвенные основания считать Антоненко, Кузьменко и Дугарь соучастниками убийства. Также у Авакова намекали, что при Порошенко убийц покрывала СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что с подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет.

Также мы сообщали, что подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей до 23 октября.