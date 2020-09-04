В Киеве жители дома в Соломенский район, что находится по адресу Идзиковских 25, пожаловались на соседку, которая выливает из окна своей квартиры экскременты людям на голову. Кроме того, они просят праоохранителей и соответствующие службы отреагировать на эту ужасную ситуацию.

Об этом на странице "Соломенский район" в Facebook написала Юлия Цехмайстрева.

"Друзья, у нас такая беда на Идзиковских 25. У соседки, которая увлекается инъекциями закипела и слетела крышечка. В последнюю неделю обострение- и это очень страшно", - поделилась девушка.

По словам Юлии Цехмайстревой, эта женщина, под ником Анюта Васильева в Facebook, каждый день с 7 до 23 часов "выливает из банки свою мочу и фекалии как только кто-то идёт по тротуару". "Да. Говно и мочу на голову всем. Как она сама говорит: детей и стариков щадить не буду. Самому младшему её потерпевшему не было и двух лет. Матерится, орёт, у неё явные галлюцинации", - добавила девушка.

Юлия рассказала, что эта женщина, на вид 40 лет, живёт одна и употребляет наркотики далеко уже не первый год. Также добавила, что пыталась дозвониться ее матери, но она в начале лета уехала на дачу и не берет трубку.

"Пока мать была на даче эта вынесла все вещи из дома на Мусорник, что не вынесла, выкидывает из окон", - написала девушка.

Также Юлия добавила, что неоднократно вызывала полицию, однако правохранители ей отвечали, что "дверь ломать не будем, ищите родственников или участкового. Кроме того все жители подъезда этой женщины подписал жалобу, но никто "ничего не происходит". Также Юлия добавила, что искала родственников, но все от нее открестились.

Юлия возмущена, что все хулиганские действия женщины остаются безнаказанными: "Я лично обращалась в службу 1551- дело пинают из департамента в департамент, ответа НЕТ", - написала она.

"Что можно сделать в данной ситуации? Куда и к кому обращаться? В чьей компетенции работа с такими животными? Да. Она больна, безусловно, но это следствие употребления тяжелых наркотиков, которые превратили её в животное", - подытожила отчаявшаяся девушка.

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