Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил, что переговоры глав МИД "Нормандской четверки" может состояться в сентябре, после встречи советников лидеров стран "Нормандского формата".

Об этом Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга 4 сентября, видео обнародовано в Facebook.

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "Нормандского формата". По состоянию на сейчас встреча советников запланирована и ведется активная подготовка к ней", - заявил глава украинского МИД.

По данным Кулебы, после встречи советников, если не возникнет никаких форс-мажоров, может состояться встреча глав МИД "Нормандской четверки".

"Но и я, и мои немецкие и французские коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали коллеги, российский министр также не возражает против проведения такой встречи", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба о встрече глав МИД "Нормандской четверки" - с 15:48

Напомним, изначально встреча советников советников лидеров "Нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, в итоге в указанный срок она не состоялась. В Офисе президента списали отмену переговоров на командировку француза.

Кроме того, сообщалось, что ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" может состояться в сентябре. Обсуждать на ней планируют формулу Штайнмайера, проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на границе.

Также "Страна" подробно анализировала, получится ли у Зеленского встретиться с Путиным в конце сентября.