В профильном комитете Верховной Рады, как и предсказывала "Страна", поддержали поправки в закон о ЦИК, который позволяет провести всеукраинский опрос одновременно с местными выборами.

Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

"14/14 слуг народа на повторном за сегодня комитете (первый не состоялся) поддержали псевдо-референдум в день выборов. Далее - включение в повестку дня сессии", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее источники "Страны" на Банковой сообщили, что в день голосования есть план провести опрос среди украинцев на тему Донбассе. Стоит отметить, что перед этим в Раду подали поправки к закону о Центральной избирательной комиссии, которыми разрешается ЦИК назначать всеукраинский опрос вместе с выборами.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Однако ЦИК через подлог отменила их Донбассе, лишив права голоса полмиллиона избирателей.