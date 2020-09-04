Ситуация ухудшается. В Киеве за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 319 человек
По данным на 4 сентября, за минувшие сутки в Киеве выявили 319 новых случаев коронавируса, 19 из заболевших - дети и 17 - медики. Госпитализированы 59 человек, остальные - на самоизоляции. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.
Также мэр уточнил, категории людей из числа вновь заболевших:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
- 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет
- 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
По данным градоначальника, за последние сутки выздоровели 63 человека, а для восьмерых болезнь оказалась смертельной. По данным на пятницу, всего в столице уже 14 477 подтвержденных случаев заболевания, выздоровели 4616 человека, скончались 230 заболевших.
По словам мэра, ситуация с коронавирусом сейчас ухудшается.
Ранее "Страна" писала о том, что лабораторный центр в Киеве больше не будет тестировать на коронавирус частных лиц.
Также мы сообщали, что по данным на 4 сентября, в Украине установлен антирекорд по коронавирусу - заразились 2 723 человека.