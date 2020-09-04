В Киеве заболевших коронавирусом не становится меньше. Фото: Страна

По данным на 4 сентября, за минувшие сутки в Киеве выявили 319 новых случаев коронавируса, 19 из заболевших - дети и 17 - медики. Госпитализированы 59 человек, остальные - на самоизоляции. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.

Также мэр уточнил, категории людей из числа вновь заболевших:

  • 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
  • 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет
  • 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет
  • 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

По данным градоначальника, за последние сутки выздоровели 63 человека, а для восьмерых болезнь оказалась смертельной.  По данным на пятницу, всего в столице уже 14 477 подтвержденных случаев заболевания, выздоровели 4616 человека, скончались 230 заболевших.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом сейчас ухудшается.

карта заболеваемости коронавирусом в Киевескриншот сообщения

Ранее "Страна" писала о том, что лабораторный центр в Киеве больше не будет тестировать на коронавирус частных лиц.

Также мы сообщали, что по данным на 4 сентября, в Украине установлен антирекорд по коронавирусу - заразились 2 723 человека.

 

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