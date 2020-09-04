Государственное бюро расследований (ГБР) по заявлению депутата от фракции "Голос" Соломии Бобровской открыло уголовное производство по статье "госизмена" по факту поездки нардепов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Кузьмина, Колтуновича, Плачковой, Рабиновича на переговоры в Госдуму РФ в марте 2020 года.

Об этом говорится в письме, которое прислал следователь ГБР в Раду. Документ находится в распоряжении "Страны".

В письме ГБР интересуется у руководства парламента, посылал ли кто-либо от Рады этих депутатов в Москву.

Напомним, 10 марта делегация "Оппозиционной платформы - За жизнь" в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу с депутатами Госдумы России, на которой обсудили урегулировании конфликта на Донбассе.

На возбуждение уголовного дела уже отреагировал Вадим Рабинович.

"В чем суть вопроса? В Раду пришло письмо - до 10 сентября немедленно ответить на вопросы разные по Медведчуку, Рабиновичу, Козаку, Колтуновичу, Кузьмину и Плачковой. Уголовное дело возбуждено, вот номер этого уголовного дела... Какое преступление совершил я и мои товарищи? Написано: "Они поехали в Москву и разговаривали там с депутатами российской Думы о мире". Поэтому они считают, что это - "державна зрада". То есть вот эта "зеленая плесень", которая захватила нашу страну, уничтожившая уже все, - знаете, как плесень, она же все живое сжирает! - они перешли к прямым репрессиям", - сказал Рабинович.

Напомним, что в декабре 2019 года Медведчук провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и первым заместителем председателя правительства РФ Антоном Силуановым, обсудив газовые вопросы и создание межпарламентского объединения "нормандской четверки".

Двумя месяцами ранее Виктор Медведчук встретился в Москве с тогдашний премьером России Дмитрием Медведевым и обсудил с ним сотрудничество партий.