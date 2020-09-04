Полиция заявила о задержании подозреваемого в убийстве 66-летней гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир, тело которой в июле 2019 года обнаружили на кукурузном поле под Киевом между селами Вольное и Юровка Макаровского района. Как выяснилось, в убийстве женщины подозревают 53-летнего грабителя-рецидивиста.

Об этом во время брифинга рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, злоумышленник увидел женщину, которая шла на остановку маршрутного такси. Он напал на свою жертву сзади, ограбил, а затем затащил на кукурузное поле, после чего задушил из-за того, что женщина стала кричать.

По данным правоохранителей, подозреваемый уроженец Житомирской области уже был пять раз судим за корысно-насильственные преступления. Последний раз он попал за решетку на 5 лет в 2001 году после совершения грабежа. Сейчас его подозревают в целой серии преступлений. На данный момент доказаны пять фактов его насильственных действий в отношении женщин. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании. Однако в полиции считают, что пострадавших от его рук может быть гораздо больше.

Напомним, тело убитой гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир, которую многие помнят как тетю Тоню, искали три дня. Первыми его нашли родственники, а не полиция.

Также мы публиковали фото с кукурузного поля, где нашли труп женщины.