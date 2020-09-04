Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил, что после обнаружения следов яда "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального против России должны быть введены дополнительные санкции, а политика относительно "Северного потока-2" должна быть пересмотрена.

Об этом Кулеба завил в ходе онлайн-брифинга 4 сентября, видео обнародовано в Facebook.

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал Кулеба.

Кулеба о санкциях против России - с 06:40

Напомним, 2 сентября правительство Германии опубликовало заявление, в котором речь шла о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный "стал жертвой атаки вещества группы "Новичок". Правительство ФРГ осудило атаку на политика и потребовало от России объяснений.

Впрочем, Кабмин ФРГ призвал отделять отравление Навального от "Северного потока - 2".