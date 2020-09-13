13 сентября в Украине свой профессиональный праздник отмечают парикмахеры. Это международный праздник всех работников, которые виртуозно орудуют расческой и ножницами, умеют освежить прическу или создать абсолютно новый имидж.

Рассказываем об истории праздника, главных трендах сезона, а также публикуем красивые открытки и поздравления с праздником.

История праздника

Само слово парикмахер немецкого происхождения и раньше обозначало специалиста по работе с париками. Сейчас оно не применяется и считается в немецком языке устаревшим.

Парикмахерские услуги изначально оказывали в Древнем Египте, которому мир обязан появлением первых мастеров, которые профессионально укладывали прически. Не отстала в этом направлении и Древняя Греция, где сложные прически могли позволить себе обеспеченные люди, а создавались они с использованием хны, басмы и украшений в виде живых цветов, лент и обручей.

Международный День парикмахера достаточно молодой, его начали отмечать с 2000-х годов.

Модные прически 2020-2021

В мире тенденции на модную прическу и окрашивание меняются ежегодно. Сейчас в моде натуральность. Среди трендовых причесок сезона 2020-2021 - стрижки боб, гарсон, паж, пикси.

Также модные легкие кудри, ассиметричнсть и градуированные стрижки на любую длину. На пике популярности - челки как прямые так и косые, рваные, беби-бэнг и удлиненные. Они могут освежить любую прическу и добавить нотку игривости образу.

Цвет мокко, корица, высветление отдельных прядей и двойное окрашивание с трендовыми цветами - зеленым, лиловым и розовым станут востребованными тенденциями, а для блондинок - темные-русые корни и плавный переход по всей длине к платиновым или нордическим кончикам. Предпочтительно мягкий и малозаметный переход и светло-пепельный оттенок основного тона.

У мужчин актуальны короткие виски с удлиненным верхом, канадка, бокс и полубокс, милитари а также андеркат, принстон.

У подростков приветствуются смелые эксперименты и яркие кислотные цвета. Многие используют для окрашивания баллончики или легкосмываемые красящие бальзамы.

Открытки и поздравления с Днем парикмахера

Сегодня многие парикмахеры принимают поздравления на рабочем месте, создавая красоту своим клиентам и получая от них поздравления, поэтому если у вас не запланирован визит к своему мастеру на 13 сентября, можно уделить ему внимание, отправив открытку с поздравлением в мессенджере.

С праздником самого лучшего в мире парикмахера! Спасибо за красоту, которую создаешь, за приветливость и гостеприимство, за мастерство и неиссякаемый жизненный оптимизм!

Желаю больше приятных моментов на работе, которые смогут вдохновить на новые карьерные высоты!

Пусть в мастерстве счастье подвернется, а в отражении зеркала тебе удача улыбнется!

Пусть работа всегда спорится, а клиенты возвращаются домой красивыми и довольными.

С Днем парикмахера поздравляю!

Желаю новых красок и исполнения мечты,

Больше довольных клиентов,

А еще - массу приятных моментов и красоты.

Пусть мастерство твое не знает границ,

А фантазия взмывает выше птиц,

Пусть клиенты вознаграждают за труд!

Удача и счастье каждый день ждут!

Дорогая подружка, с профессиональным днем парикмахера поздравляю! Спасибо, что даришь красоту своим клиентам. Пусть судьба будет к тебе благосклонна! Береги себя, милая!

Желаю в праздничный день обрести новых постоянных клиентов, с которыми работать будет - в радость!

З днем перукаря вітаємо! Миру і везіння бажаємо,

Завжди настрою кольорового та клієнта пречудового!