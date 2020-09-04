Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения с 7 сентября прекращает прием лиц, которые за оплату по собственному желанию хотят обследоваться на Covid-19.

Об этом лабораторный центр проинформировал на своей странице в Facebook.

"С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на Covid-19 частных лиц", - говорится в их сообщении.

По словам главы Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, причиной такого решения стала перегруженность центра.

"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал он.

Также он добавил, что лабораторный центр продолжит проводить обследование всех больных, образцы которых доставляются из медучреждений столицы.

Напомним, сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. За сутки Covid-19 заболели 2 723 украинца.

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