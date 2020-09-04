Павел Шеремет. Фото из личного архива
Павел Шеремет. Фото из личного архива

Сегодня Шевченковский райсуд Киева начинает рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это первое заседание по существу истории, которая тянется с 2016 года.

Шеремета взорвали в его собственном автомобиле, когда он садился в него рано утром. 

Впервые подозреваемые по этому делу были задержаны только минувшей осенью. Ими оказались военные волонтеры Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, а также участница АТО Яна Дугарь. Теперь они уже в статусе обвиняемых. Правда, накануне обеим женщинам смягчили меру пресечения, отпустив их на домашний арест.

Сегодня может стать известно, есть ли против обвиняемых прямые улики. Раньше таковых следствие не предъявляло, а в публичном порядке разглашало только косвенные основания считать Антоненко, Кузьменко и Дугарь соучастниками убийства. Также у Авакова намекали, что при Порошенко убийц покрывала СБУ. 

Вершить правосудие будут пять судей, также отобраны присяжные. "Страна" следит за судом в режиме онлайн. 

Суд по делу Шеремета. Прямая трансляция

13:57 Адвокаты высказывают предположение, что 28 сентября уже могут перейти к приговору, если все соберутся. 

13:54 На сегодня суд завершен. 

Следующее заседание - 28 сентября 15:00. 

13:51 Присяжную Крамаренко не допускают, так как она выразила симпатию медработникам. Глобу и Михайленко отводить не будут. По всем этим решениям суд на стороне обвинения. 

13:47 Судьи обсуждают между собой информацию об отводах присяжных. 

13:38 Защита, в свою очередь, просит отвод для седьмого присяжного Михайленко и пятой присяжной Глобы. Ей - поскольку у нее остались родственники на Донбассе. Ему - поскольку, считают адвокаты, он хочет принимать участие в заседании только ради денег.

13:32 Прокурор заявил отвод шестой присяжной Крамаренко, поскольку имеет связь с политическими партиями и брала участие в выборах.

Защита обвиняемых против. Вероятно, потому что она сказала, что медики не могут убивать (одна из обвиняемых - Юлия Кузьменко - врач). 

13:28 Седьмой присяжный - Юрий Михаленко - присяжный, чья жена заявила ранее о самоотводе (с супругой давно не живут совместно). Сейчас пенсионер, раньше работал инженером-конструктором, получает лишь пенсию и соцвыплаты. О деле Шеремета знает из телевидения.

суд присяжных

13:17 Шестая присяжная - Крамаренко Инна Леонидовна, медработник. На неподконтрольной территории живут родственники мужа. До 2016 принимала участие в выборах от разных политических партий. О деле Шеремета знает из новостей по телевидению. События на Донбассе называет войной. Также высказала свое мнение относительно дела: "Я считаю, что медики не могут убивать". Является присяжной в другом уголовном деле.

суд присяжных

13:12 Пятая присяжная - Глоба Наталья Александровна, домохозяйка. О деле Шеремета знает лишь с интернета и телевидения. Является присяжной в еще одном уголовном деле, где расследуют убийство. Присяжная родилась в Донецке, там у нее осталась мама, последний раз была до 2014 года, муж ее год назад последний раз был на неподконтрольной территории. Дочь живет в Лондоне, сын абитуриент.

суд присяжных

13:05 Четвертая присяжная Людмила Михайловна находится в числе присяжных по делу об убийстве Олеся Бузины и Дениса Вороненкова. Она 23 года работала в банковской сфере, сейчас безработная. Источник ее дохода сейчас - участие в судах присяжных (оплата присяжной такая же, как и самой судьи).

суд присяжных

13:04 Третья присяжная заявила о самоотводе, так как в числе присяжных ее муж. 

12:56 Второй потенциальный присяжный Григорий Валерьевич. Это тоже его третье дело в таком качестве, по ним приговоры еще не вынесены. Среди них - теракт под Верховной Радой. У него три высших образования. 

По словам присяжного, у него есть дальние родственники, которые живут на неподконтрольной территории, но он с ними не общается.

суд присяжных

12:50 Первый потенциальный присяжный Юрий Александрович Федоренко говорит, что он уже третий раз в суде присяжных.

Два предыдущие раза вынесенные приговоры были обвинительными. Говорит, что принимал участие в первом и во втором майдане, в политических партиях не состоит. Родных на неподконтрольной части Украины нет. 

О сути данного дела он знает из СМИ. 

присяжный Юрий Александрович Федоренко

12:48 Судьи две. 

12:45 Судья перечислила участников процесса и заявила, что в суд не явились потерпевшие - мать и дочь Павла, хотя были уведомлены надлежащим образом.

Адвокат потерпевших заявил, что не согласен с тем, что потерпевшая сторона была уведомлена нужным образом о сегодняшнем суде. 

12:43 Судья сделала замечание подсудимым и их адвокатам о том, что они не в масках. Они надели. 

12:40 Суд начался.

12:34 Это присяжные. Пятеро из них будут основными, двое - запасными. 

присяжные

12:26 Заседание пока не началось. Проходят организационные моменты. 

12:23 Подозреваемого Андрея Риффмастера Антоненко доставили в зал суда и посадили в камеру. К сегодняшнему заседанию он кардинально изменил стиль, чем удивил своих соратников. 

Андрей Антоненко

12:14 Также в зале присутствует группа поддержки подозреваемых, их около 10 человек Среди них - националист Корчинский. 

Александр Корчинский

12:05 На скамье подсудимых - Яна Дугарь (в клетчатом пиджаке) и Юлия Кузьменко (в черном пиджаке). Обе подозреваемые судя по всему в хорошем настроении, потому что постоянно шутят и смеются.

Яна Дугарь и Юлия Кузьменко

Яна Дугарь и Юлия Кузьменко

11:55 Под стенами суда уже выстроились несколько десятков правоохранителей для обеспечения правопорядка, также поединично собирается группа поддержки подозреваемых в убийстве. 

Шевченковский суд Киева

Шевченковский суд Киева

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