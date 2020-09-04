Сегодня Шевченковский райсуд Киева начинает рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это первое заседание по существу истории, которая тянется с 2016 года.

Шеремета взорвали в его собственном автомобиле, когда он садился в него рано утром.

Впервые подозреваемые по этому делу были задержаны только минувшей осенью. Ими оказались военные волонтеры Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, а также участница АТО Яна Дугарь. Теперь они уже в статусе обвиняемых. Правда, накануне обеим женщинам смягчили меру пресечения, отпустив их на домашний арест.

Сегодня может стать известно, есть ли против обвиняемых прямые улики. Раньше таковых следствие не предъявляло, а в публичном порядке разглашало только косвенные основания считать Антоненко, Кузьменко и Дугарь соучастниками убийства. Также у Авакова намекали, что при Порошенко убийц покрывала СБУ.

Вершить правосудие будут пять судей, также отобраны присяжные. "Страна" следит за судом в режиме онлайн.

Суд по делу Шеремета. Прямая трансляция

13:57 Адвокаты высказывают предположение, что 28 сентября уже могут перейти к приговору, если все соберутся.

13:54 На сегодня суд завершен.

Следующее заседание - 28 сентября 15:00.

13:51 Присяжную Крамаренко не допускают, так как она выразила симпатию медработникам. Глобу и Михайленко отводить не будут. По всем этим решениям суд на стороне обвинения.

13:47 Судьи обсуждают между собой информацию об отводах присяжных.

13:38 Защита, в свою очередь, просит отвод для седьмого присяжного Михайленко и пятой присяжной Глобы. Ей - поскольку у нее остались родственники на Донбассе. Ему - поскольку, считают адвокаты, он хочет принимать участие в заседании только ради денег.

13:32 Прокурор заявил отвод шестой присяжной Крамаренко, поскольку имеет связь с политическими партиями и брала участие в выборах.

Защита обвиняемых против. Вероятно, потому что она сказала, что медики не могут убивать (одна из обвиняемых - Юлия Кузьменко - врач).

13:28 Седьмой присяжный - Юрий Михаленко - присяжный, чья жена заявила ранее о самоотводе (с супругой давно не живут совместно). Сейчас пенсионер, раньше работал инженером-конструктором, получает лишь пенсию и соцвыплаты. О деле Шеремета знает из телевидения.

13:17 Шестая присяжная - Крамаренко Инна Леонидовна, медработник. На неподконтрольной территории живут родственники мужа. До 2016 принимала участие в выборах от разных политических партий. О деле Шеремета знает из новостей по телевидению. События на Донбассе называет войной. Также высказала свое мнение относительно дела: "Я считаю, что медики не могут убивать". Является присяжной в другом уголовном деле.

13:12 Пятая присяжная - Глоба Наталья Александровна, домохозяйка. О деле Шеремета знает лишь с интернета и телевидения. Является присяжной в еще одном уголовном деле, где расследуют убийство. Присяжная родилась в Донецке, там у нее осталась мама, последний раз была до 2014 года, муж ее год назад последний раз был на неподконтрольной территории. Дочь живет в Лондоне, сын абитуриент.

13:05 Четвертая присяжная Людмила Михайловна находится в числе присяжных по делу об убийстве Олеся Бузины и Дениса Вороненкова. Она 23 года работала в банковской сфере, сейчас безработная. Источник ее дохода сейчас - участие в судах присяжных (оплата присяжной такая же, как и самой судьи).

13:04 Третья присяжная заявила о самоотводе, так как в числе присяжных ее муж.

12:56 Второй потенциальный присяжный Григорий Валерьевич. Это тоже его третье дело в таком качестве, по ним приговоры еще не вынесены. Среди них - теракт под Верховной Радой. У него три высших образования.

По словам присяжного, у него есть дальние родственники, которые живут на неподконтрольной территории, но он с ними не общается.

12:50 Первый потенциальный присяжный Юрий Александрович Федоренко говорит, что он уже третий раз в суде присяжных.

Два предыдущие раза вынесенные приговоры были обвинительными. Говорит, что принимал участие в первом и во втором майдане, в политических партиях не состоит. Родных на неподконтрольной части Украины нет.

О сути данного дела он знает из СМИ.

12:48 Судьи две.

12:45 Судья перечислила участников процесса и заявила, что в суд не явились потерпевшие - мать и дочь Павла, хотя были уведомлены надлежащим образом.

Адвокат потерпевших заявил, что не согласен с тем, что потерпевшая сторона была уведомлена нужным образом о сегодняшнем суде.

12:43 Судья сделала замечание подсудимым и их адвокатам о том, что они не в масках. Они надели.

12:40 Суд начался.

12:34 Это присяжные. Пятеро из них будут основными, двое - запасными.

12:26 Заседание пока не началось. Проходят организационные моменты.

12:23 Подозреваемого Андрея Риффмастера Антоненко доставили в зал суда и посадили в камеру. К сегодняшнему заседанию он кардинально изменил стиль, чем удивил своих соратников.

12:14 Также в зале присутствует группа поддержки подозреваемых, их около 10 человек Среди них - националист Корчинский.

12:05 На скамье подсудимых - Яна Дугарь (в клетчатом пиджаке) и Юлия Кузьменко (в черном пиджаке). Обе подозреваемые судя по всему в хорошем настроении, потому что постоянно шутят и смеются.

11:55 Под стенами суда уже выстроились несколько десятков правоохранителей для обеспечения правопорядка, также поединично собирается группа поддержки подозреваемых в убийстве.