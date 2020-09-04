Вместо уволенного в конце августа заместителя главы НБУ Романа Борисенко, который отвечал за финансово-административный и операционный блоки, назначен руководитель направления юркоординации "Пириватбанка" Ярослав Матузка.

Об этом со ссылкой на члена Совета Нацбанка Виталия Шапрана пишет "Интерфакс-Украина".

Так, Ярослав Матузка, руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса "Приватбанка", назначен заместителем главы центробанка, ответственным за финансово-административный и операционный блок. Решение Совет Нацбанка принял 4 сентября.

Отметим, что 7 августа Совет НБУ назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность замглавы центробанка, ответственного за платежные системы и денежный оборот. А 22 июля Совет назначил экс-замминистра финансов Юрия Гелетия замглавы НБУ, ответственным за рыночные операции.

Напомним, Нацбанк в конце августа покинули два топ-менеджера и сразу поползли слухи об открытии против них уголовных дел.

Также мы писали, что у увольняющегося куратора валютного рынка из НБУ в декларации оказался многомиллионный пакет ОВГЗ.