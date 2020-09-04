Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении массовых убийств в нескольких регионах страны, в результате чего были задержаны 13 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ в пятницу, 4 сентября.

Как отмечается, злоумышленники готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах.

"При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", — уточнено в сообщении.

Одну из атак планировали провести 1 сентября на школьной линейке.

"Преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие", - рассказали в в российской спецслужбе.

Мотивы задержанных пока не раскрываются. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, неизвестно. Их возраст также не называется.

Напомним, недавно ФСБ заявила о задержании ракетчика-старлея, который передавал секретные данные разведке Украины.

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