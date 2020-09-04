Хасиды, которые в условиях карантина пытаются прорваться на могилу своего духовного лидера в Умань, согласились праздновать Рош-ха-Шана по правилам украинских властей, но при этом раскритиковали принятое вчера решение сессии горсовета Умани, согласно которому в местах паломничества хасидов появятся карантинные пункты с полицией, спасателями, сотрудники миграционной службы и другие уполномоченные должностные лица.

Об этом "Стране" сообщили в Международном благотворительном фонде имени раби Нахмана из Бреслава.

"Следует отметить, что 03 сентября 2020 года Уманским городским советом было принято Решение №1-82/7, которое нельзя считать соответствующим нормам действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении Фонда.

В то же время в Фонде заявили, что с пониманием относятся к сложившейся в этом году ситуации.

"С учетом необходимости соблюдения норм противоэпидемической защиты в период паломничества, Государственной комиссией по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос паломничества брацлавских хасидов в город Умань для празднования Рош-Хашана.

С учетом норм действующего законодательства, в частности положений Постановления КМУ № 641 от 22.07.2020 года, были установлены ограничения, соблюдение которых необходимо в период с 15 по 21 сентября 2020 года в районе проведения паломничества.

Фонд считает необходимым определение ограничений, а також создание четких инструкций, что позволит обеспечить безопасность как жителей города Умань, так и паломников-хасидов", - говорится в сообщении.

Также в Фонде отмечают, что с начала эпидемии коронавируса всегда выполняли требования Минздрава Украины: каждый день проходит дезинфекция могилы, паломники носят маски и придерживаются социальной дистанции.

"Паломники, которые приехали из других стран, тоже переживают за свое здоровье и выполняют все указания МОЗ и ВОЗ. Фонд приложит все усилия, чтобы паломники четко придерживались установленных норм", - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 по 21 сентября в Умани Черкасской области будут действовать особые ограничения в связи с празднованием Рош ха-Шана (еврейского Нового года) в условиях эпидемии коронавируса, которые ввела Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее "Страна" писала о том, что хасиды просят вывезти останки своего духовного лидера в Израиль, чтобы им не приходилось ездить в Умань.