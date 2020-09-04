Из затонувшего у пляжа "Дельфин" в Одессе танкера Delfi, который после трех попыток попыток удалось поставить на киль, снова выливается топливо. Возле судна были замечены пятна и странная пленка, площадью до 70 квадратных метров. Причиной этому стали работы по поднятию и стабилизации танкера.

Об этом написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый на своей странице в Facebook, в пятницу, 4 сентября.

"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря", - написал он.

По его словам, в четверг, 3 сентября, Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 кв. м. По предварительным данным, допустимые экологические показатели воды превышены в 5,8 раз.

Мальованый добавил, что для оперативного устранения загрязнения представители Одесского филиала Администрации морских портов Украины провели соответствующие работы возле танкера с применением сорбента.

Напомним, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

На протяжении года его несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих. Судно удалось поставить на киль.

Однако топливо из танкера все еще продолжает попадать в Черное море. В июле этого года очередная попытка подъема "Делфи" привела к вытеканию нефтепродуктов. После этой утечки содержание в морской воде нефтепродуктов было превышено в 21 раз. Однако случилось далеко не в первый раз, ранее мы также сообщали об экологических проблемах, связанных с затонувшим танкером.