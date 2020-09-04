Более 77% украинцев не доверяют судебной системе, 71% - не испытывают доверия к Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива".

Так, социологи с 3 по 9 июля текущего года опросили 2 022 человека старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме ОРДЛО и Крыма.

Оказалось, что в Украине высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5% респондентов не доверяют ей и всего 11,7% - доверяют), Верховному суду (69% против 15,4%), местным судам (67,5% против 18%).

Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71% (доверяют - 12,4%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - 70,5%, Антикоррупционному суду (ВАКС) - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.





Напомним, больше всего украинцы не доверяют Тимошенко, Порошенко и Авакову.

Также мы писали, что в июне баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.