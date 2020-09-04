У российского оппозиционера Алексея Навального еще до госпитализации были проблемы с питанием и пищеварением из-за использования каких-то диет. Об этом заявил главный токсиколог Омской области, передает РИА Новости.

"Проблемы с питанием и пищеварением у Навального были за несколько дней до госпитализации, он использовал какие-то диеты", - цитирует агентство главного токсиколога Омской области Александра Сабаева.

Также российские СМИ пишут, что по словам токсиколога Александра Сабаева, диеты Навального были связаны с похудением. А проблемы с питанием и пищеварением возникли у оппозиционера за 5–7 дней до госпитализации.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с громким заявлением о том, что никакого отравления Навального не было вовсе. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы.