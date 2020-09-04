В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Как уже писала "Страна" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.

Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.

Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.

Кроме того, в распоряжении "Страны" оказались кадры со вчерашних съемок кандидата в мэры.

Напомним, Верещук является кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа".

В четверг, 4 сентября, в эксклюзивном комментарии "Стране", она раскрыла секреты съемок предвыборного ролика. В нем Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс, летящей на зонтике. Также она подтвердила информацию о том, что в съемках ролика кроме нее снимается дублёр.