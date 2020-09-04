Российский фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование Алексея Навального, снятое в канун отравления оппозиционера. Сюжет посвящен томской "коммунальной мафии", в состав которой входят депутаты-единоросы.

Видео появилось на YouTube-канале "Алексей Навальный".

"Власть в городе захватила настоящая коммунальная мафия, и все ваши деньги за свет, за воду, за обслуживание домов идут в карман депутатам-единороссам", - сказано в описании к видео.

Алексей Навальный утверждает, что практически всеми коммуникациями в городе руководит семья лидера томского отделения "Единой России" Владимира Резникова. Их он назвал "летающими туда-сюда кровососущими тварями".

"Пользуетесь интернетом? Один из крупнейших провайдеров принадлежит Резникову. Камеры видеонаблюдения? Их устанавливает фирма Резникова. Есть еще парикмахерские, отель и даже бутилированной вода "Юнона" в магазине - ее тоже производит и продает семья Резниковых. Томское производство водки - и оно принадлежит Резниковым", - сообщает оппозиционер.

Напомним, на днях власти Германии заявили, что Алексей Навальный стал жертвой атаки вещества группы "Новичок".

"Страна" разбиралась, что значит для Украины, России и Европы новый поворот в деле Навального.