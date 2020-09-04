В Киеве на балконе 73-летней женщины, которая проживает в доме на улице Милютенко, обнаружили схрон боеприпасов - патроны и гранату. Пенсионерка предположила, что они могут принадлежать мужчине, который арендовал у нее комнату.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы на своей странице в Facebook, в пятницу, 4 сентября.

"На линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила лишние вещи", - говорится в сообщении.

Прибывшие патрульные обнаружили в доме пенсионерки предметы, похожие на гранаты и патроны. Она предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района.

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