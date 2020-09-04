"Страна" получила видеозапись закрытого совещания в Минздраве о проблемах коронавируса в Украине.

На нем главный санврач Виктор Ляшко по селектору общается с руководителями областных лабораторий. Обсуждают главную проблему - почему делается так мало тестов. А также - как работать во время местных выборов.

Публикуем самые интересные моменты из более чем двухчасового заседания, которое, судя по всему, состоялось в последнюю субботу августа.

Анализов на ковид ждут по неделе и дольше

В разных отрывках совещания сквозит информация о том, что ПЦР-исследования превратились в огромный бизнес. Причем с заметной коррупционной составляющей.

"Огромное число исследований проводится за плату, и все, кто обращается, говорят, что получить бесплатный анализ нереально, хотя мы коммуницируем, что выделили 650 миллионов на это", - заявил санврач.

В начале селектора Ляшко привел статистику - половина тестов по стране делается платно. Он привел данные на примере одного из дней - из 22 тысяч исследований 50% были сделаны частными лабораториям, то есть за деньги. Причем большинство таких частников работают в Киеве.

Но много их и на приграничных территориях. Например, в Луганской области, где, как заявил начальник местной лаборатории, частники поставили лабораторию прямо на КПВВ и уже делают более 60% тестов по региону.

Но проблема как раз не в частниках.

Ляшко напомнил собравшимся, что государственные лаборатории получили право брать плату за свои услуги. Но это не касается двух категорий - людей с симптомами ковид и больных пневмонией. Однако именно эти группы основного риска ждут результатов тестов по неделе, а то и по две.

"7-14 дней, когда человек с клиническими симптомами не получает результатов исследований, это огромный косяк, и косяк с нашей стороны", - сказал санврач.

Еще одним "косяком" Ляшко назвал нарушение приоритетности тестирования - приоритетно делают тесты тем, кто госпитализирован по другим заболеваниям. Что, конечно, объясняется тем, что эти тесты государственные лаборатории могут делать в платном режиме.

Как бы в подтверждение этого тезиса прозвучала реплика из винницкой лаборатории: там прямым текстом заявили, что неохотно тестируют тех, кто поступает в больницы с пневмонией, поскольку из них только 9% имеют коронавирус.

Также наблюдается коммерческий интерес больниц. В одной из лабораторий говорят, что первичка не соблюдает приоритетов и направляет на бесплатное исследование, кого считает нужным, а не тех, у кого симптомы ковид в первую очередь. За это Ляшко пригрозил, что Нацслужба здоровья будет разрывать контракт с больницами, которые попались на манипуляциях дважды.

Впрочем, это прозвучало скорее на уровне теоретической вероятности.

Тем более что лаборатории тоже "делают это" - отрабатывают быстрее "коммерческих" клиентов: то есть людей, которым нужен тест, к примеру, для операции. Или проводят перепроверку анализов частных лабораторий в ущерб своей основной работе. Ляшко заявил, что если это продолжится, то право брать деньги у гослабораторий заберут.

"У нас полтора врача". Почему делают мало тестов

По словам Ляшко, Украина выходит на 120 тысяч исследований в неделю. Но этого мало - нужно минимум тысячу исследований в день для провинциальных лабораторий и две - для городов-миллионников (к ним он отнес и Запорожье).

Однако по факту, судя из ответов лабораторий на вопросы Ляшко, делают вдвое-втрое меньше.

Вообще отчеты по лабораториям оказались интересны с той точки зрения, как выглядит медицина на местах, которая в последние десятилетия претерпела настоящий погром.

На Волыни сообщили, что делают по 500-600 исследований в день. На вопрос Ляшко, что мешает выйти на показатель в тысячу, ответили, что не хватает тест-систем для автоматизированной станции, которая может обеспечить нужное количество. Вручную же столько тестов не обработать.

В лаборатории работает один вирусолог на полную ставку и полставки занимает приходящий специалист. "У нас полтора врача, люди работают ежедневно по 12 часов без выходных".

Та же ситуация в Днепре, где два вирусолога и делают только 300 исследований в день. Но если по Волыни Ляшко не критиковал, то на Днепре сорвался: "Это недопустимо. Вам оборудование позволяет делать две тысячи тестов в день, и на выходных вы позволяете себе не работать".

В Донецкой области обозначили еще одну проблему - частные лаборатории переманивают специалистов.

В Житомире в сутки обрабатывают 360-380 образов и только вручную. Тысячу образцов смогут делать только после поставки автоматической станции. Пока ее в регионе нет.

В целом вопросы задержек с поставками оборудования актуальны по всем областям, местное руководство очень долго ведет переговоры с поставщиками и медленно тратит средства. В июле, к примеру, было потрачено только 25% от выделенных государством денег. Но в августе ситуация улучшилась, заявил санврач.

Также в лабораториях массово жалуются на нехватку расходников и говорят, что они должны быть с запасом. Вместо этого приходится постоянно их где-то доставать и переплачивать на коммерческом рынке.

Губернаторы давят на лаборатории

Еще один фактор, почему делается мало тестов, озвучил сам Ляшко.

"У меня появились сигналы, что главы ОГА дали вам задачу не показывать все случаи диагностированных", - заявил Ляшко и пригрозил, что если факты подтвердятся, то будут проблемы и у руководителей лабораторий, и у губернаторов.

Он не назвал, в каких регионах это происходит. Но очевидно, что явление это массовое - никому не хочется попасть в "красную" зону.

Интересно, что губернаторы - это не выборные чиновники, а назначаемые Зеленским и Кабмином. То есть ставленники власти дают команду занижать реальное число заболевших коронавирусом в стране. Видимо, чтобы не сорвать и местные выборы.

Это повод для уголовного дела, и хотелось бы, чтобы сигналы санврача конвертировались в конкретные заявления о совершении преступлений.

Когда вырастет число тестов

Ляшко рассказал, что до конца октября за деньги Мирового банка будут закуплены тест-системы для автоматизированных лабораторий, которые позволят провести миллион двести тысяч исследований.

Это очень много: сейчас Украина за весь период эпидемии сделала миллион шестьсот ПЦР-тестов.

Правда, для этого нужно будет принимать изменения в бюджет.

Также санврач предупредил начальников лабораторных центров, что пока этой поставки нет, у многих из них будут снимать неиспользованные деньги и отправлять тому, "кому нужно помочь оперативно".

Как пройдут местные выборы

Главный санврач назвал главную угрозу на предстоящих местных выборах, намеченных на 25 октября.

"Я уверен, начнутся сейчас манипуляции с больными членами комиссий, наблюдателями от разных политических партий", - предупредил Ляшко. И заявил, что жалобы на ковид в избирательных комиссиях будут рассматриваться эпидемиологами в первую очередь.

Он предостерег своих подчиненных от выдачи членам комиссий фальшивых справок о результате на ковид, пригрозил уголовной ответственностью. Призвал провести разъяснительную работу с докторами и лаборантами.

Ляшко заявил о таком алгоритме работы: если в избирательной комиссии выявили больного коронавирусом, то комиссия не закрывается, если остальные ее члены были в масках и соблюдали дистанцию.

"Если они будут нарушать, у нас будут основания говорить всем членам комиссии идти на самоизоляцию", - сказал санврач. То есть в перспективе выборы на отдельных участках можно будет блокировать решением Минздрава.

Проверки избирательных комиссий должны будут проводиться под руководством главы областного лабораторного центра. В целом по этому вопросу будет прописан отдельный алгоритм - пока что его нет.

"Образцы подбрасывают в гробы"

Важную проблему поднял глава Черниговской лаборатории - он заявил, что огромные проблемы с утилизацией биоматериалов.

Ляшко ответил, что этой проблемой занимаются СБУ и МВД.

"Были зафиксированы факты очень проблематичные - уже подбрасывают биологические отходы и в крематории, и в гробы к умершим. У нас нет полномочий проверять лицензиатов, которые работают с медицинскими отходами", - развел руками санврач.

Контактных передадут в полицию и посадят на "Дію"

Ляшко рассказал, что одна из основных проблем тестирования в Украине - сложность с проверкой контактных лиц. "Не хватает эпидемиологов", - кратко очертил он.

При этом запросы на новых специалистов, которые поступают в Киев из лабораторий, невыполнимы. "Они для нас сегодня космические", - заявил санврач. И предложил другой алгоритм работы по тем, кто контактировал с коронавирусными больными, - сажать их дома на "Дию".

Для этого медики будут передавать их личные данные в местные мэрии, а затем и Нацполицию.

"Мы изменили постановление по контактным (лицам - Ред.) и позволили передавать их данные органам местного самоуправления. И органы смогут работать с контактными путем рекомендаций - ограничение передвижения, самоизоляция. В дальнейшем мы хотим завести контактных в приложение "Дий вдома", чтобы они автоматически ставили. Если не будут устанавливать, тогда прозванивает областной эпидемиолог (мы для этого сейчас накинем всем ставки). Если не срабатывает, человек продолжает ходить, то эти данные мы будем передавать в Национальную полицию, пусть она принимает меры".

То есть вопрос о том, чтобы протестировать тех, кто мог контактировать с заболевшими, не стоит - их намерены сажать на самоизоляцию с помощью "Дии". С которой можно соскочить, сделав уже платный ПЦР-тест.

Полное видео совещания у Ляшко