Утром в пятницу, 4 сентября, в Верховной Раде вывесили бело-красно-белые белорусские флаги, которые сейчас в республике использует оппозиция.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Флаги вывесили не только народные депутаты от "Евросолидарности" и "Голоса", но и от "Слуги народа".

"Такая бело-красно-белая коалиция образовалась", - пишет Telegram-канал.

Напомним, 1 сентября нардепы от "Оппоплатформы" вывесили в Раде государственный флаг Беларуси.

Также мы писали, что нардеп от партии Порошенко подал в Раде постановление о непризнании выборов в Беларуси.

Кроме того, сообщалось, что "слуга народа" Шевченко поздравил Бацьку с победой на выборах, но соратники по партии матерно не оценили.