В Николаеве во время задержания полицией внезапно умер 29-летний мужчина. В настоящее время, причины смерти выясняются.

Об этом сообщает Нацполиция области.

По данным правоохранителей, примерно в 20:00 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Николаеве мужчина неадекватно себя ведет и хулиганит и бросается в прохожих кирпичами. Полицейские прибыли по указанному адресу.

Однако, как сообщается, "Мужчина совершал неповиновение, и чтобы успокоить хулигана, к нему применили наручники". После чего 29-летнему хулигану стало плохо, поэтому правоохранители сняли с него наручники и начали оказывать помощь. Кроме того, вызвали "скорую". Однако медики лишь констатировали смерть мужчины.

В полиции заверили, что действиям сотрудников будет дана правовая оценка.

Тело мужчины будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

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