В Приморье бушует тропический тайфун "Майсак". Из-за стихии происходят аварии на линиях электропередач, отменяют поезда, уже известно о троих погибших.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, вечером 3 сентября двое людей погибли в Уссурийском заливе: стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34". На борту находились девять человек, семеро выжили, двоих не удалось спасти. Еще один человек ранее погиб в селе Лукьяновка Шкотовского района.

Всего, по данным российского Минздрава, в больницы обратились 55 человек с жалобами на сильные ушибы и травмы глаз, 11 из них нуждались в срочном хирургическом вмешательстве - вчера успели прооперировать 7.

Скорость урагана достигает 43 м/с. Он срывал крыши и электрические провода - без света остались 150 тысяч человек. На участке Владивосток — Смоляниново Дальневосточной железной дороги произошло отключение электроснабжения, пригородные поезда частично отменяют. В городе Находка власти ввели режим ЧС.

Видеокадры урагана публикует телеграм-канал Readovka.

Сейчас ураган перешёл на территорию Амурской области, но уже с меньшими порывами. По прогнозам метеорологов, окончательно стихнет бедствие в Китае.

Напомним, ранее мы писали о том, как тайфун "Байлу" парализовал жизнь на Тайване.

Также мы сообщали, что на Филлипинах из-за тайфуна "Тисой" погибли около 20 человек.