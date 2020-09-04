Еще несколько месяцев назад Украина и Беларусь дружили. Фото Офиса президента
Еще несколько месяцев назад Украина и Беларусь дружили. Фото Офиса президента

Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко попал на украинский сайт "Миротворец".

Лично Бацьке от этого ни холодно, ни жарко. Тем не менее, факт знаковый. Скандальный сайт на данный момент идет в русле государственной политики Украины, которая активно наращивает конфронтацию с соседней страной. 

Охлаждение началось с президентских выборов, где, по официальным данным, выиграл Лукашенко. Здесь Украина, в русле общей позиции Запада, не признала победы Александра Григорьевича.

На это наложилась и личная обида Зеленского, который ждал от Бацьки выдачи Киеву захваченных в Минске россиян-"вагнеровцев", которые там оказались, судя по всему, не без усилий украинских спецслужб. Но тот отдал их России. А Зе получил на родине "вагнергейт" - обвинения в предательстве и срыве операции спецслужб. 

На днях против Лукашенко на полную силу включился украинский МИД. И здесь поводом стала уже не личная обида, а вещи более глобального порядка.

Беларусь, сотрясаемая акциями протеста, начала дрейф в сторону России, с которой накануне отношения были прохладными (более того - Бацька изначально разыгрывал антироссийскую карту).

Но после того давления, что начал оказывать Запад, Минск бросился за поддержкой в Кремль. И теперь не исключено, что проект более тесной интеграции в рамках Союзного государства, торпедируемый в последнее время самим Лукашенко, будет реанимирован. То есть Беларусь и Россия могут ввести общую валюту, охрану границ, единые органы власти и так далее. 

Что и вызвало новый виток напряженности с Украиной. А ведь еще совсем недавно - осенью - Зеленский едва ли не обнимался с Лукашенко. 

Разбирались, что ждет отношения Минска и Киева в ближайшее время. 

Украинская стратегия Кулебы

Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба сделал несколько заявлений, которые дают картину того, что украинские власти думают о Беларуси прямо сейчас. 

Судя по этим заявлениям - Кулеба озвучивает то, о чем на самом деле думает Запад, но прикрывает эти мысли разговорами о свободных выборах. Судя по словам украинского министра, главная задача для Украины - не допустить укрепления Союзного государства РФ и РБ. 

Он заявил, что Украина не признает белорусских выборов вслед за Западом. Более того, события в Минске сейчас ведут, по мнению Кулебы, к укреплению позиций РФ. 

"Мы должны думать на шаг, а лучше на два вперед. Куда приведут события в Беларуси с точки зрения нашей безопасности. Прежде всего речь о потенциальном укрепления позиций России в Беларуси", - заявил министр в интервью "Газете по-украински".

Министр не скрывает, что главный предмет его беспокойства - более тесная интеграция Минска и Москвы.

"Речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинская граница не превратилась в зону уязвимости. Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролен Кремлю. Или если Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России "нет". Например, в вопросе вагнеровцев он услышал Москву, а не Киев", - сказал Кулеба.

Он видит риски, что Россия поставит под контроль украино-белорусскую торговлю:

"Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине".

"Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - объяснил глава МИД.

Однако, судя по заявлениям из Минска и Москвы, там считают, что Украина не ограничивается заявлениями, а ведет против Беларуси подрывную работу. 

Обвинения от Минска и Москвы 

2 сентября в Москву приехал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он встретился с коллегой Сергеем Лавровым, который сделал резкое заявление в адрес Украины. Обвинив ее в дестабилизации обстановки в соседней стране. 

Лавров заявил, что в Беларуси находятся около 200 членов украинских радикальных группировок.

"Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", - сообщил министр.

Лагеря по подготовке экстремистов находятся на территории Волынской и Днепропетровской областей.

"Они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", - предупредил Лавров.

Беларусь тоже не отставала от российских коллег. Вчера Александр Лукашенко упомянул Украину в списке стран, которые пытаются раздувать протесты Беломайдана.

"Оно (внешнее вмешательтво - Ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - заявил Бацька.

А сегодня обвинения в подрывной работе появились на сайте минобороны Беларуси. Там Украину назвали "деструктивной силой". 

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений Президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - говорится в сообщении.

В Украине это прокомментировали ожидаемо - назвав фейком.

"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", - говорится в заявлении МИДа. 

Глава ведомства Дмитрий Кулеба был более лаконичен и назвал эти сообщения "бредом", адресуясь к данным Сергея Лаврова. 

Куда идут отношения Киева и Минска?

Сейчас в обеих странах идут следующие процессы.

Украина отказала Бацьке в легитимности после выборов президента. С одной стороны - в отместку за выданных в Россию "вагнеровцев", но главным образом - следуя в русле политики Запада. И даже отозвав из Минска своего посла. 

После этого Беларусь начала активно качать тему украинского вмешательства в протесты. В этом ее поддержала Россия, которая еще раньше обнародовала информацию о том, что именно украинцы спровоцировали скандал с "вагнеровцами", пытаясь поссорить Минск и Москву накануне "выборов Лукашенко". 

Причем в Украине свое участие в этой операции фактически признали (детальнее об этом - в материале Госизмена на Банковой. Как Зеленского и Ермака обвинили в провале спецоперации по "вагнеровцам"). А сегодня были опубликованы дополнительные материалы по этому делу, доказывающие участие украинских спецслужб.

То есть Украина по сути вмешалась в белорусские протесты еще до выборов. А после того, как Киев не признал Бацьку президентом, в Минске начали разоблачать роль Украины в Беломайдане.

И не исключено, что скоро будут предъявлены и доказательства (или их сочет таковыми белорусская сторона). Ведь скорее всего данные об украинских националистах в Беларуси Лавров почерпнул от минских коллег. 

Но это пока все равно "булавочные уколы". До взаимных санкций, которые уже введены между Беларусью и Литвой, пока дело не дошло. 

Сценария на данный момент видится два. 

Инерционный. Украина и Беларусь будут наращивать враждебную риторику, но, учитывая обширные торговые связи, дальше слов дело не пойдет. И с остыванием протестов забудется и этот конфликт. 

Негативный. Киев пойдет на более ожесточенную конфронтацию и введет санкции против Лукашенко наподобие литовских. Это может произойти под давлением Запада, который, судя по делу Навального и "Новичку", собирается всерьез бодаться с Россией из-за Беларуси. Также этот сценарий может быть реализован в случае нештатных событий в Беларуси - например, возобновления силового противостояния и человеческих жертв.

Тогда стоит ждать ответных мер от Минска, от которого мы зависим во многих вещах - например, поставках бензина. 

Российский. Беларусь после давления с Запада может резко развернуться на Восток и подписать с Москвой новые договоренности по Союзному государству. Что, конечно, совсем не факт, но не исключено, что именно такова цена Москвы за поддержку Лукашенко в этом конфликте. 

Так это или нет - может проясниться после готовящейся встречи Лукашенко с Путиным в Москве. Однако именно такого сценария событий опасается официальный Киев.

Дмитрий Кулеба, как мы показывали выше, пугает едва ли не вторжением российской армии с территории Беларуси. С другой стороны - что ей мешало вторгнуться, имея с Украиной и без того огромную границу?

Впрочем, заявления Киева здесь пока не стоит брать в расчет - он вещает в привычной для себя рамке. Главный вопрос будет в том, что будет делать Евросоюз при данном развитии событий. Введут ли широкие санкции против Беларуси, если увидят, что страна окончательно сливается с РФ?

От этого и будет по итогу зависеть позиция Украины. 

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