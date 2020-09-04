Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко попал на украинский сайт "Миротворец".

Лично Бацьке от этого ни холодно, ни жарко. Тем не менее, факт знаковый. Скандальный сайт на данный момент идет в русле государственной политики Украины, которая активно наращивает конфронтацию с соседней страной.

Охлаждение началось с президентских выборов, где, по официальным данным, выиграл Лукашенко. Здесь Украина, в русле общей позиции Запада, не признала победы Александра Григорьевича.

На это наложилась и личная обида Зеленского, который ждал от Бацьки выдачи Киеву захваченных в Минске россиян-"вагнеровцев", которые там оказались, судя по всему, не без усилий украинских спецслужб. Но тот отдал их России. А Зе получил на родине "вагнергейт" - обвинения в предательстве и срыве операции спецслужб.

На днях против Лукашенко на полную силу включился украинский МИД. И здесь поводом стала уже не личная обида, а вещи более глобального порядка.

Беларусь, сотрясаемая акциями протеста, начала дрейф в сторону России, с которой накануне отношения были прохладными (более того - Бацька изначально разыгрывал антироссийскую карту).

Но после того давления, что начал оказывать Запад, Минск бросился за поддержкой в Кремль. И теперь не исключено, что проект более тесной интеграции в рамках Союзного государства, торпедируемый в последнее время самим Лукашенко, будет реанимирован. То есть Беларусь и Россия могут ввести общую валюту, охрану границ, единые органы власти и так далее.

Что и вызвало новый виток напряженности с Украиной. А ведь еще совсем недавно - осенью - Зеленский едва ли не обнимался с Лукашенко.

Разбирались, что ждет отношения Минска и Киева в ближайшее время.

Украинская стратегия Кулебы

Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба сделал несколько заявлений, которые дают картину того, что украинские власти думают о Беларуси прямо сейчас.

Судя по этим заявлениям - Кулеба озвучивает то, о чем на самом деле думает Запад, но прикрывает эти мысли разговорами о свободных выборах. Судя по словам украинского министра, главная задача для Украины - не допустить укрепления Союзного государства РФ и РБ.

Он заявил, что Украина не признает белорусских выборов вслед за Западом. Более того, события в Минске сейчас ведут, по мнению Кулебы, к укреплению позиций РФ.

"Мы должны думать на шаг, а лучше на два вперед. Куда приведут события в Беларуси с точки зрения нашей безопасности. Прежде всего речь о потенциальном укрепления позиций России в Беларуси", - заявил министр в интервью "Газете по-украински".

Министр не скрывает, что главный предмет его беспокойства - более тесная интеграция Минска и Москвы.

"Речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинская граница не превратилась в зону уязвимости. Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролен Кремлю. Или если Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России "нет". Например, в вопросе вагнеровцев он услышал Москву, а не Киев", - сказал Кулеба.

Он видит риски, что Россия поставит под контроль украино-белорусскую торговлю:

"Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине".

"Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - объяснил глава МИД.

Однако, судя по заявлениям из Минска и Москвы, там считают, что Украина не ограничивается заявлениями, а ведет против Беларуси подрывную работу.

Обвинения от Минска и Москвы

2 сентября в Москву приехал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он встретился с коллегой Сергеем Лавровым, который сделал резкое заявление в адрес Украины. Обвинив ее в дестабилизации обстановки в соседней стране.

Лавров заявил, что в Беларуси находятся около 200 членов украинских радикальных группировок.

"Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", - сообщил министр.

Лагеря по подготовке экстремистов находятся на территории Волынской и Днепропетровской областей.

"Они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", - предупредил Лавров.

Беларусь тоже не отставала от российских коллег. Вчера Александр Лукашенко упомянул Украину в списке стран, которые пытаются раздувать протесты Беломайдана.

"Оно (внешнее вмешательтво - Ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - заявил Бацька.

А сегодня обвинения в подрывной работе появились на сайте минобороны Беларуси. Там Украину назвали "деструктивной силой".

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений Президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - говорится в сообщении.

В Украине это прокомментировали ожидаемо - назвав фейком.

"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", - говорится в заявлении МИДа.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба был более лаконичен и назвал эти сообщения "бредом", адресуясь к данным Сергея Лаврова.

Куда идут отношения Киева и Минска?

Сейчас в обеих странах идут следующие процессы.

Украина отказала Бацьке в легитимности после выборов президента. С одной стороны - в отместку за выданных в Россию "вагнеровцев", но главным образом - следуя в русле политики Запада. И даже отозвав из Минска своего посла.

После этого Беларусь начала активно качать тему украинского вмешательства в протесты. В этом ее поддержала Россия, которая еще раньше обнародовала информацию о том, что именно украинцы спровоцировали скандал с "вагнеровцами", пытаясь поссорить Минск и Москву накануне "выборов Лукашенко".

Причем в Украине свое участие в этой операции фактически признали (детальнее об этом - в материале Госизмена на Банковой. Как Зеленского и Ермака обвинили в провале спецоперации по "вагнеровцам"). А сегодня были опубликованы дополнительные материалы по этому делу, доказывающие участие украинских спецслужб.

То есть Украина по сути вмешалась в белорусские протесты еще до выборов. А после того, как Киев не признал Бацьку президентом, в Минске начали разоблачать роль Украины в Беломайдане.

И не исключено, что скоро будут предъявлены и доказательства (или их сочет таковыми белорусская сторона). Ведь скорее всего данные об украинских националистах в Беларуси Лавров почерпнул от минских коллег.

Но это пока все равно "булавочные уколы". До взаимных санкций, которые уже введены между Беларусью и Литвой, пока дело не дошло.

Сценария на данный момент видится два.

Инерционный. Украина и Беларусь будут наращивать враждебную риторику, но, учитывая обширные торговые связи, дальше слов дело не пойдет. И с остыванием протестов забудется и этот конфликт.

Негативный. Киев пойдет на более ожесточенную конфронтацию и введет санкции против Лукашенко наподобие литовских. Это может произойти под давлением Запада, который, судя по делу Навального и "Новичку", собирается всерьез бодаться с Россией из-за Беларуси. Также этот сценарий может быть реализован в случае нештатных событий в Беларуси - например, возобновления силового противостояния и человеческих жертв.

Тогда стоит ждать ответных мер от Минска, от которого мы зависим во многих вещах - например, поставках бензина.

Российский. Беларусь после давления с Запада может резко развернуться на Восток и подписать с Москвой новые договоренности по Союзному государству. Что, конечно, совсем не факт, но не исключено, что именно такова цена Москвы за поддержку Лукашенко в этом конфликте.

Так это или нет - может проясниться после готовящейся встречи Лукашенко с Путиным в Москве. Однако именно такого сценария событий опасается официальный Киев.

Дмитрий Кулеба, как мы показывали выше, пугает едва ли не вторжением российской армии с территории Беларуси. С другой стороны - что ей мешало вторгнуться, имея с Украиной и без того огромную границу?

Впрочем, заявления Киева здесь пока не стоит брать в расчет - он вещает в привычной для себя рамке. Главный вопрос будет в том, что будет делать Евросоюз при данном развитии событий. Введут ли широкие санкции против Беларуси, если увидят, что страна окончательно сливается с РФ?

От этого и будет по итогу зависеть позиция Украины.