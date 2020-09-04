Евросоюз, который не признал результаты президентских выборов в Беларуси, не планирует вводить санкции против главы республики Александра Лукашенко.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета Die Welt, в пятницу, 4 сентября.

Так, прежде всего ЕС не собирается вносить Лукашенко с санкционный список прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском.

За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

Как сообщается, официальный список должен быть опубликован в ближайшие две недели.

Напомним, ранее страны ЕС договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако президента Лукашенко в этот перечень не включали и ранее.

Литва, Латвия и Эстония уже запретили въезд в страну президенту Беларуси и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов. На что Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций.