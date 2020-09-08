Во вторник, 8 сентября, отмечают день ангела Натальи - в честь святой мученицы Натальи Никомидийской. Обладательницам этого имени приписывают оптимизм, любовь к детям и прямолинейность.

Собрали информацию об этом имени, святой, которую вспоминает церковь, а также красивые открытки и картинки с поздравлениями.

Значение имени и характер

С латинского языка имя переводится как "рожденная в Рождество", "благословенная" и "родная". Изначально именем Наталья называли только дочерей, рожденных в рождественские праздники.

В разных культурах популярны разные версии трактовки имени, которое считается формой мужского имени Наталис. Обладательницам имени приписывают сильный характер и при этом добрую, искреннюю и щедрую душу.

Наталью можно охарактеризовать как человека, который сильно дорожит своей независимостью и свободой. С детства девочка проявляет активность в учебе, демонстрирует тягу к творчеству. Она всегда готова помочь другим, любит бывать в гостях и радушно принимает у себя.

Очень редко Наташи бывают невеселыми, скорее это душа любой компании, в которой ярко проявляется чувство справедливости. Еще Наташа скорее всего перестанет общаться с человеком, которого единожды уличила во лжи.

Впрочем, иногда Натальям приписывают эгоизм, болезненную реакцию на критику, излишнюю принципиальность.

Кем была Наталья Никомидийская

Наталья Никомидийская - христианская мученица, родом из города Никомидии (ныне турецкий город Измит на берегу Мраморного моря). Она была замужем за язычником Адрианом Никомидийским, который служил чиновником у им­пе­ра­то­ра Мак­си­ми­а­на. Изначально девушка скрывала свою веру, но не смолчала, когда 23 местных жителя подверглись жестоким гонениям.

Муж Натальи Адриан занял позицию верующих и стал христианином, когда увидел стойкость и непоколебимость мучеников в вере. Его тоже заключили в тюрьму, а Наталья стала поддерживать супруга, который подвергался страшным пыткам. Она навещала его в тюрьме, ободряла до самой смерти. Когда же тело святого Адри­ана вместе с другими мучениками бросили в печь, Наталья пыталась покончить с собой, но поднялась гроза, потушившая огонь и убившая нескольких палачей. После проливного дождя тела мучеников похоронили в Византии.

Наталья прожила недолго. Вместе с другими христианами она бежала в Византию, где ее хотели выдать замуж за тысяченачальника, но во сне к ней явился супруг Адриан и сказал, что она избежит позора и вскоре отойдет к Господу. Так и случилось - святая скончалась среди верующих, у нее не выдержало сердце.

Наталья Никомидийская почитается церковью как бескровная мученица. Она - образец верной, любящей жены и самоотверженной христианки. Святой молятся об укреплении веры, супружеской верности, улаживании ссор меж супругами.

Открытки и поздравления

Наташенька, с Днем ангела! Желаем сильного ангела-хранителя, который в силах исполнить желания. Пусть охраняет и защищает тебя на жизненном пути!

Пусть скорее исполняются мечты, а неудачи мигом забываются!

Наташа, пусть рядом с тобой будут только любимые и любящие люди!

Пусть в твоей жиз будет больше радостных минут и счастливых мгновений, наполненных любовью!

Милая наша Наташа, любимая и дорогая! Оставайся здоровой и преданной своим целям, достигай любых высот в карьере!

Сегодня друзья с любовью вспоминают твое имя, наполненное нежностью и силой, страстью и мягкосердечностью, чувственностью и принципиальностью. Желаем успехов!

Пусть в День ангела окружают искренние люди, которые наполняют жизнь счастьем!

От души с Днем ангела поздравляю,

Искреннего счастья пожелаю.

Много солнца, радости и доброты,

Море позитива и океан любви.

Всегда иди по белой полосе,

Навстречу своей любви и мечте!

Развлечений сумасшедших!

Приключений интересных!

Впечатлений - самых ярких!

Много сюрпризов и подарков!

Пусть вторник приносит сплошное везение,

Удачи в работе и в любви - вдохновения!