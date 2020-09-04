Полтава погрузилась в дым и смрад из-за пылающей свалки, пожар идет на город. Фото и видео
В четверг, 3 сентября, на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов начался пожар. Десятки спасателей борются с огнем.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в регионе.
Так, о пожаре на свалке, которая находится рядом с селом Макуховка, стало известно около 15:15. При этом масштабы ЧП настолько велики, что жители Полтавы могут видеть его последствия из окон своих домов - огромная туча дыма нависла над полигоном. А вечером стал чувствоваться сильный запах дыма.
К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники. Процесс ликвидации пожара осложнился погодными условиями - сильный ветер раздувает пламя. Потушить огонь полностью все еще не удалось, огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы. Пылает минимум 2 гектара территории.
Напомним, 3 сентября в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за бушующих лесных пожаров.
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