Хакеры взломали сайт Министерства Внутренних Дел Беларуси и объявили в розыск президента республики Александра Лукашенко.

Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива" на своем Telegram-канале, в пятницу, 4 сентября.

На сайте указано, что Лукашенко обвиняется в "военных преступлениях против белорусского народа", а также в "узурпации власти". Кроме президента республики хакеры объявили в розыск и главу МВД Беларуси Юрия Караева.

В настоящее время сайт МВД Беларуси недоступен. Он перестал открываться вечером в четверг 3 сентября. Зайти сейчас на него не получается, когда переходишь на сайт, то сообщается, что "превышено время ожидания ответа".

По данным СМИ, доступ на ресурс был заблокирован в связи с хакерской атакой. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. "Разбираемся", - сказала она.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Также мы писали, что Евросоюз не признал результаты президентских выборов в республике и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.