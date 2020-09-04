В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Украине уже 130 951 человек заразился коронавирусом. За сутки Covid-19 заболели 2 723 украинца, это новый антирекорд по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так за минувшие сутки заразились 2 723 человека, выздоровели - 937 пациентов с Covid-19. 51 человек умер от коронавируса.

Общее число летальных случаев увеличилось до 2 761. Уже 60 613 украинцев преодолели Covid-19.

Напомним, вчера в Украине был установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом. Умерли 54 человека.

Также мы писали, что 2 сентября сообщалось, что в Украине за сутки коронавирус выявили у 2495 человек. Это был предыдущий антирекорд.