Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает TACC со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что Меркель, которая ранее заявляла о необходимости завершить строительство газопровода из России в Германию, оказалась под сильным давлением.

Так, по данным издания, на канцлера было оказано "сильнейшее давление" из-за последних новостей в связи с отправлением Навального. "Даже члены ее партии настаивали на том, что канцлеру следует в качестве ответной меры отменить проект "Северный поток - 2"...После выявления того, что это был яд "Новичок", споры о газопроводе вновь возобновились", - говорится в статье.

По мнению директора Немецкого общества внешней политики Даниэлы Шварцер, Меркель до сих пор не уступала требованиям властей США, которые настаивают на прекращении строительства "Северного потока - 2". Как завляет эксперт, ситуация с Навальным может стать для канцлера ФРГ "еще одной причиной" согласиться с Вашингтоном. По словам Шварцер, сейчас "споры о "Северном потоке - 2" снова вышли на первый план".

Официальный представитель консерваторов в парламенте ФРГ Юрген Хардт, напротив, заявил, что канцлер вряд ли поддастся давлению по этому вопросу. С ним согласился Томас Гомар, директор французского института международных отношений и эксперт по России. По его мнению, Меркель не станет останавливать строительство газопровода на столь позднем этапе.

Напомним, во вторник, 1 сентября, Меркель заявляла, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на существующие санкции со стороны США и угрозы Вашингтона о применении новых ограничений. На следующий день стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер, во вторник, 2 сентября напомнила о словах Меркель, которая заявила, что не стоит останавливать строительство "Северного потока - 2" из-за ситуации с Навальным. Деммер поддержала это заявление.