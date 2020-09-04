"Остро осуждаем преступный акт России". Украина призвала ввести санкции против РФ из-за отравления Навального
Министерство иностранных дел Украины в связи с публикацией правительством ФРГ результатов токсикологических анализов российского политика Алексея Навального призвало к санкциям в отношении России.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении МИД.
В МИД также выразили свое убеждение, что "международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля" над Навальным.
"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления" - добавили в заявлении.
Напомним, Алексея Навального, которому стало плохо когда он возвращался в Москву из Томска на самолете, через несколько дней доставили в Берлин для лечения с симптомами отравления.
2 сентября стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок".
В связи со случившемся с российским политиком, НАТО собирает совет послов стран альянса для обсуждения данной ситуации.
"Страна" подробно разбиралась, что значит для Украины, России и Европы новый поворот в деле Навального.