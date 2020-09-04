Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор выступил с заявлением о том, что Штаты намерены прямо сейчас попытаться убедить Александра Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах.

"Сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо", - заявил Гилмор в интервью журналу Foreign Policy.

Постпред США при ОБСЕ добавил, что он по-прежнему "глубоко обеспокоен" возможным вмешательством России в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.

Этому предшествовало заявление экс-президента Евросовета Дональда Туска о том, что Лукашенко хотел возглавить объединенное государство Беларуси и Украины.

Также мы сообщали, что накануне Лукашенко обвинил Украину и еще три страны в управлении протестами в Беларуси.