Президент США Дональд Трамп считает, что стране стоит иметь хорошие отношения с Россией и другими странами. Также он признался, что когда слышит в эфире о сговоре с Россией, то выключает телевизор.

Такое мнение президент США выразил в ходе митинга в Пенсильвании, который транслировали американские телеканалы, пишет агенство РИА "Новости".

"Если у меня получится поладить с Россией - это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами - это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо", - сказал Трамп.

Также президент США добавил, что выключает телевизор каждый раз, когда в эфире демократы говорят о России. "Это настоящие маньяки", - добавил он в адрес своих оппонентов на выборах. По его словам, представители партии не говорят о Китае и о его вмешательстве в дела США, что стоило бы делать.

Ранее мы приводили мнение директора Национальной разведки США Джона Ратклиффа по поводу российского влияния на США. Он заявлял, что часть американских конгрессменов уверена, что РФ несет США большую опасность, чем Китай, но это вызвано спецификой деятельности самих конгрессменов, которые делают это в своих политических целях.