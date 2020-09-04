Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников не исключил, что в ближайшее время Россия и Беларусь могут принять решение о введении единой валюты.

Калашников дополнил, что такие изменения могут произойти по итогам визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.

Такое заявление Леонид Калашников сделал в эфире "Говорит Москва!"

По мнению политика, обе стороны готовы к принятию решения, поскольку по данному вопросу велась глубокая проработка.

"Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Белоруссия на это, мне кажется, более согласна", - сказал Калашников и добавил, что пока не может идти речь о других серьезных изменениях.

Как сообщала "Страна", введение единой валюты рассматривалось в рамках Союзного государство между России и Беларусью. Однако ранее по этому вопросу Путин и Лукашенко не удалили по рукам.

В сентябре 2019 году белорусский президент Александр Лукашенко был категорически настроен на то, чтобы единой валютой в новосозданном Союзном государстве был не российский, а "общий рубль".