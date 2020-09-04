В ночь с 3 на 4 сентября в Подольском районе Киева произошел большой пожар. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Возгорание случилось на улице Полковой, 76, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По данным СМИ, огонь охватил заброшенное здание. От огня оно пострадало серьезно. Пользователи Интернета, которые знают этот район, утверждают, что сгорела заброшенная школа.

Фото и видео с места пожара на Подоле публикуем ниже:

Как сообщалось на нашем сайте, 2 сентября в Киеве горела башня элитного жилого комплекса Taryan Towers. Он находится в Печерском районе украинской стлолицы на улице Иоанна Павла II.

Вскоре киевские спасатели сообщили подробности происшествия и назвали причину пожара в ЖК Taryan Towers.