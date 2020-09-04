Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что его соперник на выборах Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.

"Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает свое лицо и маску", - описал Трамп встречу Байдена с американцем.

Отметим, что Трамп написал фамилию Байдена как Hiden (похожее слово означает "спрятанный" или "невидимый"). Таким образом он намекнул на то, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.

Согласно последнему соцопросу, разрыв между Байденом и Трампом сократился до 7%, столько же не определились.

Накануне публикации опроса населения Штатов Дональд Трамп назвал условие для скорой революции в США.