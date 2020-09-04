Биохимик и сотрудник Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Марк-Михаэль Блум высказал убеждение в том, что отравлением Навального (а ранее Скрипалей) ядом из группы "Новичок" некто хотел таким образом "намеренно привлечь внимание к покушению".

По мнению Блума, которое он высказал в комментарии "Медузе", как именно следует расценивать это "заявление" отравителя, сказать сложно.

Из логики рассуждения ученого следует, что существует большое количество не менее опасных токсинов. Однако использование конкретно этого бредового яда призвано намекать на то, что именно советские химики по заказу министерства обороны работали над группой веществ "Новичок". А сейчас, мол, за покушениями стоят российские "наследники" спецслужб СССР.

При этом само по себе использование вещества этой группы ничего не доказывает, указывается в материале. Тем более, что спецслужбы России не обладают монополией на "Новичок".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с громким заявлением о том, что никакого отравления Навального не было вовсе. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы.

Также мы сообщали о том, что Германия ждет реакции России на отравление Навального.