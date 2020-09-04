Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали, в каких регионах страны самая высокая заболеваемость коронавирусом. За последние сутки заразилось 2 723 человека, излечилось 937 пациентов и скончался 51.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 4 269 случаев;
  • Волынская область - 5 723 случая;
  • Днепропетровская область - 2 570 случаев;
  • Донецкая область - 1 576 случаев;
  • Житомирская область - 3 550 случаев;
  • Закарпатская область - 7 888 случаев;
  • Запорожская область - 1 768 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 9 845 случаев;
  • Кировоградская область - 841 случай;
  • Киев - 14 477 случаев;
  • Киевская область - 6 017 случаев;
  • Львовская область - 15 312 случаев;
  • Луганская область - 393 случая;
  • Николаевская область - 1 446 случаев;
  • Одесская область - 8 038 случаев;
  • Полтавская область - 886 случаев;
  • Ровенская область - 9 535 случаев;
  • Сумская область - 1 680 случаев;
  • Тернопольская область - 6 841 случай;
  • Харьковская область - 10 312 случаев;
  • Херсонская область - 444 случая;
  • Хмельницкая область - 2 848 случаев;
  • Черновицкая область - 10 786 случаев;
  • Черкасская область - 1 756 случаев;
  • Черниговская область - 2 150 случаев.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру. К ним относятся люди из групп риска и работники важнейших сфер экономики.

как сообщала "Страна", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.

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