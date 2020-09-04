Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 сентября
В Минздраве показали, в каких регионах страны самая высокая заболеваемость коронавирусом. За последние сутки заразилось 2 723 человека, излечилось 937 пациентов и скончался 51.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4 269 случаев;
- Волынская область - 5 723 случая;
- Днепропетровская область - 2 570 случаев;
- Донецкая область - 1 576 случаев;
- Житомирская область - 3 550 случаев;
- Закарпатская область - 7 888 случаев;
- Запорожская область - 1 768 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9 845 случаев;
- Кировоградская область - 841 случай;
- Киев - 14 477 случаев;
- Киевская область - 6 017 случаев;
- Львовская область - 15 312 случаев;
- Луганская область - 393 случая;
- Николаевская область - 1 446 случаев;
- Одесская область - 8 038 случаев;
- Полтавская область - 886 случаев;
- Ровенская область - 9 535 случаев;
- Сумская область - 1 680 случаев;
- Тернопольская область - 6 841 случай;
- Харьковская область - 10 312 случаев;
- Херсонская область - 444 случая;
- Хмельницкая область - 2 848 случаев;
- Черновицкая область - 10 786 случаев;
- Черкасская область - 1 756 случаев;
- Черниговская область - 2 150 случаев.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру. К ним относятся люди из групп риска и работники важнейших сфер экономики.
как сообщала "Страна", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.