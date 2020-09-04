В Минздраве показали, в каких регионах страны самая высокая заболеваемость коронавирусом. За последние сутки заразилось 2 723 человека, излечилось 937 пациентов и скончался 51.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4 269 случаев;

Волынская область - 5 723 случая;

Днепропетровская область - 2 570 случаев;

Донецкая область - 1 576 случаев;

Житомирская область - 3 550 случаев;

Закарпатская область - 7 888 случаев;

Запорожская область - 1 768 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 845 случаев;

Кировоградская область - 841 случай;

Киев - 14 477 случаев;

Киевская область - 6 017 случаев;

Львовская область - 15 312 случаев;

Луганская область - 393 случая;

Николаевская область - 1 446 случаев;

Одесская область - 8 038 случаев;

Полтавская область - 886 случаев;

Ровенская область - 9 535 случаев;

Сумская область - 1 680 случаев;

Тернопольская область - 6 841 случай;

Харьковская область - 10 312 случаев;

Херсонская область - 444 случая;

Хмельницкая область - 2 848 случаев;

Черновицкая область - 10 786 случаев;

Черкасская область - 1 756 случаев;

Черниговская область - 2 150 случаев.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру. К ним относятся люди из групп риска и работники важнейших сфер экономики.

как сообщала "Страна", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.