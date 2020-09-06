В городе Славянск в результате взрыва в гаражном кооперативе женщина получила многочисленны травмы. Она пыталась разбить кусок соли взрывоопасным предметом. женщину госпитализировали, полиция расследует дело.

Об этом сообщает Славянский отдел полиции

"Сегодня около 8.00 в полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что ими была оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами обеих рук и живота". - сообщает прес-служба полиции.

По словам потерпевшей, она неизвестным предметом, который нашла среди инструментов, пыталась разбить кусок соли.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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