В одной из школ Кривого Рога запечатлели празднование первого звонка с Дедом морозом. Каким образом он появился на празднике 1 сентября, неизвестно.

Соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Регионалити".

"В одной из школ Кривого Рога отпраздновали 1 сентября с Дедом Морозом", - указано в сообщении.

Напомним, в Мариуполе неизвестный в шапке и с бородой Деда Мороза несколько раз выстрелил в охранника комбината, после чего скрывался. Неизвестный мужчина в шапке и с искусственной бородой Деда Мороза совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Как сообщала "Страна", полиция задержала в Мариуполе Юлия-Галарьирогайлальирозра Цезаря Ильича, который напал на синагогу в конце июля и забрасывал ее фекалиями.