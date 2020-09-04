В селе Замшаны в Волынской области мужчина украл с кладбища деревянный туалет. За преступление ему назначили 240 часов общественных работ.

Об этом говорится в приговоре Ратниского районного суда.

Так, 19 января 2020 около часа ночи, пьяный мужчина загрузил деревянное сооружение (стоимость туалета - 2647 гривен), которая находилась в употреблении, на гужевой воз и с помощью лошади перевез к своему месту жительства.

Исполняющий обязанности старосты села просил судей строго не наказывать нарушителя. Туалет вернули владельцу. Кроме отбывания наказания, обвиняемый должен уплатить 1570 гривен процессуальных издержек.

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