Власти Василькова решили закрыть на карантин филиал школы №2, у учителя которой был обнаружен коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Василькова Владимир Сабадаш.

"Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно. Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, ведь ушел на больничный. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем других людей, поэтому данное решение является неприятным, но необходимым, и соответствующим рекомендациям Минздрава. Берегите себя: носите маски, мойте руки и соблюдайте социальной дистанции!", - написал он.

Также мэр отметил, что, несмотря на отсутствие контактов учителя с детьми, до того, как уйти на больничный, он контактировал с другими учителями.

Напомним, под Киевом в Василькове на карантин закрыли филиал СОШ № 2 после того, как у одного из учителей выявили коронавирус. А учебный процесс решили продолжить дистанционно. Но как выяснилось позже, заболевший педагог контактировал в основном с коллегами из 1-4 классов. Поэтому карантин решили сделать частичным.

Как сообщала "Страна", в селе Кошиловцы, что в Тернопольской области местную школу закрыли на карантин. Такое решение приняли после того, как у директора школы подтвердили коронавирус.